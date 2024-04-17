ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов, если не получится обменять его

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ Антон Слепышев Спорт-Экспресс Хоккей

ЦСКА намерен расстаться с нападающим Антоном Слепышевым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда готова обменять форварда в любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ, но совершить трансфер пока не удалось.

ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов в случае, если обмен так и не произойдет.

Отмечается, что нападающий с зарплатой 75 млн рублей является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Срок его контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Антон Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.

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14 комментариев
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Тотальный ростер на выход. Ждём обновленный ЦСКА?
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Ответ Олег Акимов
Любопытно, кто будет на вход
из АХЛ планируют возвращать молодых
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Любопытно, кто будет на вход
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В амур на много икры.
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Удивительная зп для такой статы, а главное какие предпосылки для этого были!? Не выход и давно!
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Получается уже в минус - Григоренко, Плотников, Светлаков, Слепышев. И это ещё наверняка не все на выход. Но кто же в плюс?
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Хрена се как ЦСКА ростер чистит. Когда Фёдорова уволили и назначили Джека Воробья, я думал, что они попытаются на старом составе выехать попробовать, поэтому и позвали его. А тут перестройка началась. В этой роли интересно было бы глянуть на Фёдорова (а может и Фёдоров уже сам не хотел, м?)
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Уфа ? Там нужны такие опытные игроки.
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Возьмите Пьянова из Авангарда.
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В Дизель на родину, местный хоккей поднимать
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Сдал он конечно
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Ответ Олег Акимов
Любопытно, кто будет на вход
Гущины, Исхаковы, Гурьяновы и прочие Афанасьевы.
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Ответ Операция Ы
Получается уже в минус - Григоренко, Плотников, Светлаков, Слепышев. И это ещё наверняка не все на выход. Но кто же в плюс?
уход Федотова забыли
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