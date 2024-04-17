ЦСКА может поместить Слепышева в список отказов, если не получится обменять его

ЦСКА намерен расстаться с нападающим Антоном Слепышевым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», команда готова обменять форварда в любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ, но совершить трансфер пока не удалось.

может поместить Слепышева в список отказов в случае, если обмен так и не произойдет.

Отмечается, что нападающий с зарплатой 75 млн рублей является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Срок его контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Антон Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.