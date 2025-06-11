Сошников о перелетах с Дальнего Востока: «Это тяжело, ты выживаешь. Играешь в пять утра по своему времени, когда идет 3-й период, организм не обманешь»

Никита Сошников рассказал, как дальние перелеты влияют на игру хоккеистов.

– Можете подробнее рассказать о перелетах при игре на Дальнем Востоке? Для вас это первый опыт был.

– К примеру, у нас выезд начался с Хабаровска, мы туда приехали, не меняя часовой пояс. Я ни разу в сезоне так хорошо себя не чувствовал, чтобы вы понимали. Потом мы полетели на запад, через день был матч в Москве.

Там уже ни головы, ни ног не было – ты существуешь просто. Это тяжело, ты выживаешь. Играешь почти в пять утра по своему времени, когда идет третий период, организм не обманешь.

Даже если ты прилетаешь и пытаешься дольше поспать, у тебя не получится. Все равно в четыре-пять утра тебя «подкинет», будешь лежать в потолок смотреть. Биологические часы никуда не деть.

По себе заметил, что первая игра на выезде самая тяжелая. В середине сезона поменяли план, начали прилетать заранее, стали хоть очки брать, – сказал нападающий «Сибири » Никита Сошников , ранее игравший в «Адмирале ».