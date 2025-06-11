Майкл Руссо о Капризове: «Когда получаешь предложение на 120 млн долларов, пропустив половину сезона – стоит его принять. «Миннесота» сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги»

«Миннесота» предложила Кириллу Капризову 120 млн долларов по новому контракту.

Об этом сообщает журналист Майкл Руссо. Соглашение будет рассчитано на 8 лет.

Действующее соглашение 28-летнего нападающего и клуба с зарплатой 9 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2025/26.

«Хотя это и может вызвать некоторое беспокойство, я понимаю, что это неотъемлемая часть бизнеса. Клуб собирается сделать Капризова самым высокооплачиваемым игроком в лиге.

У этой организации еще никогда не было суперзвезды, и нужно платить, чтобы удержать ее. В лиге много команд, у которых достаточно места под потолком зарплат и которые могут подписать его через год.

Контракт рассчитан до его 37-летнего возраста. А ведь он только что провел сезон, в котором пропустил ровно половину матчей из-за травм.

На месте Капризова я бы принял это предложение. Когда пропускаешь половину сезона из-за травмы и получаешь предложение на 120 миллионов долларов, думаю, стоит принять его и подписать контракт», – приводит слова Руссо KFAN1003.