Щитов о Бобровском: «Великий вратарь. Отличный пример для подрастающего поколения»

Никита Щитов заявил, что Сергей Бобровский – пример для подрастающего поколения.

«Можно уверенно сказать, что он великий вратарь, у него очень профессиональное отношение к своему делу и большой талант.

Отличный пример для подрастающего поколения», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Бобровский – 3-я звезда матча против «Эдмонтона». Вратарь «Флориды» отразил 32 из 33 бросков, выиграв 14 из 20 игр в этом плей-офф