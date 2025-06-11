Щитов о Бобровском: «Великий вратарь. Отличный пример для подрастающего поколения»
Никита Щитов заявил, что Сергей Бобровский – пример для подрастающего поколения.
«Можно уверенно сказать, что он великий вратарь, у него очень профессиональное отношение к своему делу и большой талант.
Отличный пример для подрастающего поколения», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Бобровский – 3-я звезда матча против «Эдмонтона». Вратарь «Флориды» отразил 32 из 33 бросков, выиграв 14 из 20 игр в этом плей-офф
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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