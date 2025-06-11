Фетисов об Овечкине: «Мотивировал его 3 года. Он выиграл Кубок Стэнли и успокоился. Пришлось его встряхнуть, объяснить, что пора сделать невозможное – замахнуться на вечный рекорд Гретцки»

Вячеслав Фетисов заявил, что мотивировал Александра Овечкина на рекорд.

– Как-то Александр позвонил и, чего я не ожидал, со мной разговаривал на «вы». Оказалось, в свое время ему объяснили, что «тыкать» старшим товарищам можно только на льду. А вот за его пределами, будь любезен, обращайся на «вы».

– Приятно слышать.

– И особенно чувствовать, что это искренне. Ведь сейчас частенько как бывает: кто-то тебе улыбается, а у самого камень за пазухой. Здесь же – все от души. А для меня его рекорд особенно радостен, потому что последние три года я его мотивировал на штурм этой неприступной вершины.

Ведь сам играл до 40 лет и понимал, как сложно все это было сделать. Кстати, мы с Гретцки закончили примерно в одно время. И для нас, как и для всех остальных, было понятно, что превзойти мегарекорд Уэйна будет нереально тяжело.

И вот появился русский бунтарь по фамилии Овечкин , который до этого Кубок Стэнли выиграл, о чем мечтает каждый уважающий себя хоккеист. Выиграл – и чуть успокоился.

Вот и пришлось его встряхнуть, объяснить, что теперь пора попытаться сделать невозможное – замахнуться на вечный рекорд Гретцки и остаться в истории на все времена. Горжусь, что он все это принял и поверил.

Помню, перед тем как Александр уезжал в Штаты перед этим сезоном, посидели, пожелал ему удачи. Но никто тогда не думал, что он в 39 лет забьет почти пятьдесят шайб и все получится, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.