Черных о возможном банкротстве «Витязя»: «Если Бучельников был обменян, КХЛ разрешила клубу реализовывать игроков, как посчитает нужным»

Агент Александр Черных высказался о возможном банкротстве «Витязя».

Ранее появилась информация , что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба составляют около 400 млн рублей.

«Витязь » обменял лучшего бомбардира команды в сезоне Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.

«Насчет ситуации «Витязя» лучше обратиться к руководству клуба.

Что касается игроков, то если сегодня Бучельников официально был обменян, получается, КХЛ разрешила клубу реализовывать своих игроков так, как они считают нужным», – сказал агент Александр Черных .