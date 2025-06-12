Черных о возможном банкротстве «Витязя»: «Если Бучельников был обменян, КХЛ разрешила клубу реализовывать игроков, как посчитает нужным»
Агент Александр Черных высказался о возможном банкротстве «Витязя».
Ранее появилась информация, что подмосковный клуб готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба составляют около 400 млн рублей.
«Витязь» обменял лучшего бомбардира команды в сезоне Дмитрия Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию.
«Насчет ситуации «Витязя» лучше обратиться к руководству клуба.
Что касается игроков, то если сегодня Бучельников официально был обменян, получается, КХЛ разрешила клубу реализовывать своих игроков так, как они считают нужным», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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