«Ак Барс» заинтересован в Григоренко. СКА готов расстаться с форвардом (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» заинтересован в переходе Михаила Григоренко из СКА.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация, что СКА готов расстаться с 31-летним нападающим.
В минувшем сезоне Григоренко набрал 45 (20+25) очков и «минус 9» в 65 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) балла в 6 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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