«Ак Барс» заинтересован в Григоренко. СКА готов расстаться с форвардом (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» заинтересован в переходе Михаила Григоренко из СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация , что СКА готов расстаться с 31-летним нападающим.

В минувшем сезоне Григоренко набрал 45 (20+25) очков и «минус 9» в 65 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) балла в 6 матчах.