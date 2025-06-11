Агент Гусева о новом контракте с «Динамо»: «Пока ничего не подписали, находимся в диалоге. Кто‑то выдает желаемое за действительное»
Агент Никиты Гусева заявил, что игрок пока не продлил контракт с «Динамо».
Ранее появилась информация, что 32-летний форвард продлит контракт с бело-голубыми на 2 года.
«Пока мы еще ничего не подписали. Находимся в диалоге с «Динамо». В прошлый раз мы тоже долго общались. Кто‑то выдает желаемое за действительное», – сказал агент Александр Черных.
В прошедшем сезоне Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в регулярном чемпионате, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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