Терещенко о Никитине в ЦСКА: «Идеальный вариант. Один из лучших тренеров России может привести клуб к Кубку Гагарина в следующем сезоне»
Алексей Терещенко считает, что Игорь Никитин – идеальный тренер для ЦСКА.
«Локомотив» объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
«Никитин – один из лучших тренеров в России. Он может привести ЦСКА к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Игорь Валерьевич уже три раза в финале был.
В этом году выиграл все, его «Локомотив» сыграл шикарно. Для армейцев это идеальный вариант», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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