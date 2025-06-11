Терещенко о Никитине в ЦСКА: «Идеальный вариант. Один из лучших тренеров России может привести клуб к Кубку Гагарина в следующем сезоне»

Алексей Терещенко считает, что Игорь Никитин – идеальный тренер для ЦСКА.

«Локомотив» объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина . Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА .

«Никитин – один из лучших тренеров в России. Он может привести ЦСКА к Кубку Гагарина в следующем сезоне. Игорь Валерьевич уже три раза в финале был.

В этом году выиграл все, его «Локомотив» сыграл шикарно. Для армейцев это идеальный вариант», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя