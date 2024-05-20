Агент Слепышева: «Работа по обмену ведется. Не могу сказать, с какими клубами идет разговор»

Агент Станислав Романов высказался о возможном обмене Антона Слепышева.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что 30-летний форвард покинет команду. Действующий контракт с армейцами рассчитан до конца сезона‑2024/25.

«Работа по обмену Слепышева ведется.

Не могу вам сказать, с какими клубами идет разговор», – сказал агент игрока Станислав Романов.

В минувшем сезоне нападающий провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (10+15) очков.

В плей-офф у него 2 (1+1) балла в 5 играх.