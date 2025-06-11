Макар – 6-й хоккеист в истории НХЛ, выигравший 2+ «Норрис Трофи» до 27 лет. У Орра 8 таких наград, у Потвена – 3

Кэйл Макар – 6-й игрок в НХЛ, получивший 2 и более «Норрис Трофи» до 27 лет.

26-летний канадский защитник «Колорадо » стал обладателем трофея лучшему защитнику сезона НХЛ во второй раз в карьере.

Таким образом, Макар стал шестым игроком в истории НХЛ, выигравшим несколько «Норрис Трофи» до достижения 27-летнего возраста. До него это делали: Бобби Орр (8), Дени Потвен (3), Пол Коффи, Род Лэнгуэй и Эрик Карлссон (все – по 2).

В нынешнем сезоне Макар стал самым результативным хоккеистом в регулярке среди защитников, набрав 92 (30+62) очка в 80 матчах при полезности «плюс 27» и среднем игровом времени 25:43.