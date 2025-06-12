Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Выиграл Кубок Гагарина и ушел, обычно остаются. Только бог знает, что происходит в клубе»

Рафаил Ишматов высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».

Ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина . Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА .

– Если брать мою хоккейную жизнь, то такого не было, когда человек выиграл и ушел. Обычно остаются. Там бог только знает, что происходит в клубе.

– Никитин, вероятно, возглавит ЦСКА. Как считаете, для армейцев это достойный тренер?

– Он доказал, что выиграл Кубок Гагарина. Создана команда им. Значит есть какая-то перспектива для побед. Видимо, руководство ЦСКА так и думает.

– Как считаете, может ли Роман Ротенберг возглавить «Локомотив»?

– Очень хороший вопрос. В своих районах есть свои тренеры, я так понимаю это дело, потому что в Ярославле должен быть свой тренер, – сказал бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов.

Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя