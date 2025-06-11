«Детройт» изучает возможность обмена Тарасенко. У форварда остался год контракта на 4,75 млн долларов
«Детройт» изучает рынок для возможного обмена Владимира Тарасенко.
Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«Еще одно имя, за которым стоит внимательно следить в этом месяце, – Владимир Тарасенко. Нападающий вступает в последний год своего контракта, и его фамилия вновь на слуху. «Детройт Ред Уингз» активно изучают рынок», – написал Паньотта.
Контракт Тарасенко с «Детройтом» рассчитан до конца следующего сезона, кэпхит – 4,75 млн долларов.
В прошедшем сезоне россиянин набрал 33 (11+22) очка и «минус 13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
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