Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга» у Fenway Sports Group. В 2021-м они продали контрольный пакет (Пьер ЛеБрюн)
Марио Лемье хочет вернуть контрольный пакет акций «Питтсбурга».
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
«Группа в составе Рона Беркла, Марио Лемье и Дэвида Морхауса изучает возможность выкупить «Пингвинс» обратно у Fenway Sports. Напомню, что именно Беркл и Лемье продали клуб компании Fenway в 2021 году.
Fenway, в свою очередь, уже некоторое время рассматривает вариант продажи части доли», – написал ЛеБрюн.
Позже инсайдер добавил, что Fenway уже ведет переговоры с Лемье о потенциальной сделке. По его словам представители Лемье и Беркла отказались от комментариев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
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