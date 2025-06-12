Лемье и Беркл хотят выкупить акции «Питтсбурга» у Fenway Sports Group. В 2021-м они продали контрольный пакет (Пьер ЛеБрюн)

Марио Лемье хочет вернуть контрольный пакет акций «Питтсбурга».

Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Группа в составе Рона Беркла, Марио Лемье и Дэвида Морхауса изучает возможность выкупить «Пингвинс» обратно у Fenway Sports. Напомню, что именно Беркл и Лемье продали клуб компании Fenway в 2021 году.

Fenway, в свою очередь, уже некоторое время рассматривает вариант продажи части доли», – написал ЛеБрюн.

Позже инсайдер добавил , что Fenway уже ведет переговоры с Лемье о потенциальной сделке. По его словам представители Лемье и Беркла отказались от комментариев.