«Ак Барс» интересуется форвардом ЦСКА Слепышевым («Бизнес Online»)
Нападающий Антон Слепышев может перейти в «Ак Барс».
Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб активно интересуется хоккеистом ЦСКА.
Ранее появилась информация о том, что армейцы могут выставить игрока на драфт отказов, если его не получится обменять.
Нападающий с зарплатой 75 млн рублей является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. Срок его контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.
В нынешнем сезоне Антон Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.
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