«Ак Барс» интересуется форвардом ЦСКА Слепышевым («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс ЦСКА возможные переходы КХЛ Антон Слепышев Хоккей

Нападающий Антон Слепышев может перейти в «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб активно интересуется хоккеистом ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что армейцы могут выставить игрока на драфт отказов, если его не получится обменять. 

Нападающий с зарплатой 75 млн рублей является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. Срок его контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Антон Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.

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17 комментариев
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Забирайте. Лидером его назвать сложно, так еще и ломается часто
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+5
Эдмонтонский голеадор🤣🤣🤣 потихоньку превращается в деревянного..Ну дело хозяйское..могут себе позволить и приобрести его
+2
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Ответ Stefen
Забирайте. Лидером его назвать сложно, так еще и ломается часто
Галиев-2?
+1
0
+1
Ответ srs
Предполагаемые тройки АБ на новый сезон: Шабанов-Кузнецов-Дадонов, Яшкин-Сафонов-Дэнфорт, Лайпсик-Семенов-Перри, Костин-Кателевский-Дыняк. Свечников, Барбер, Лукоянов и игроки из ЦСКА для ротации
фантазии наше все
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Караул, АБ грабитъ ЦСКА! Динамо им уже видимо мало
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И сколько на нём можно распилить? А своя молодёжь?
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Эээй, харе, интересуется у нас только Баширов, не надо у него забирать лавры))) Остальные работают, ведут переговоры, подписывают и т.д.
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Ну, если нынешнюю личку споловинить, то куда ни шло. А с такой з/п и близко не подпускать!
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слепышев опытный и креативный хоккеист,но время неумолимо,года идут,и на 75 не как не тянет,вот если 35-40 куда не шло,но в ак барсе полно пенсионеров,у валиуллина похоже тяга к пенсионерам,не исправить человека ,наступает на те же грабли,сколько можно,есть ли человек в руководстве ак барс контролирующий работу марата,или он сам по себе,почему собирает как сорока весь неликвид кхл,какой следующий тренер пострадает от этих хотелок валиуллина,слепышев не нужен ак барсу
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Ответ Профи66
Эдмонтонский голеадор🤣🤣🤣 потихоньку превращается в деревянного..Ну дело хозяйское..могут себе позволить и приобрести его
Снайпер эдмонтонского некствана Бурдасов тоже может быть освобожден. Вернуть в СЮ?
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Ответ srs
Снайпер эдмонтонского некствана Бурдасов тоже может быть освобожден. Вернуть в СЮ?
Сначала бы тренера подписать,а уж потом говорить о Бурдасове.
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Ответ John-Vorchun
Сначала бы тренера подписать,а уж потом говорить о Бурдасове.
Козлов для Антохи не в авторитете?
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Ответ John-Vorchun
Сначала бы тренера подписать,а уж потом говорить о Бурдасове.
Предполагаемые тройки АБ на новый сезон:
Шабанов-Кузнецов-Дадонов, Яшкин-Сафонов-Дэнфорт,
Лайпсик-Семенов-Перри, Костин-Кателевский-Дыняк.
Свечников, Барбер, Лукоянов и игроки из ЦСКА для ротации
+1
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Ответ srs
Козлов для Антохи не в авторитете?
а кто сказал.что Бурдасов уходит?
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Ответ John-Vorchun
а кто сказал.что Бурдасов уходит?
Цена-качество неособо. Хотя возможно в Тракторе и незаинтересованы в расставании. Все же рынок игроков мягко говоря не радует. И мы сейчас это как раз видим на примере того же АБ, который принялся собирать практически все что не пригодилось столичным клубам.
Если братьев вдруг не переманят работать на интересы сборной в питерскую систему куда бы им деться казалось бы от тренерской Трактора и Автомобилиста
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Ответ srs
Предполагаемые тройки АБ на новый сезон: Шабанов-Кузнецов-Дадонов, Яшкин-Сафонов-Дэнфорт, Лайпсик-Семенов-Перри, Костин-Кателевский-Дыняк. Свечников, Барбер, Лукоянов и игроки из ЦСКА для ротации
Полный бред, конечно, но я вспомнил, что у нас есть типа хоккеист по фамилии Свечников)
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