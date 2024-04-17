«Ак Барс» интересуется форвардом ЦСКА Слепышевым («Бизнес Online»)

Нападающий Антон Слепышев может перейти в «Ак Барс».

Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб активно интересуется хоккеистом ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что армейцы могут выставить игрока на драфт отказов, если его не получится обменять.

Нападающий с зарплатой 75 млн рублей является одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. Срок его контракта рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В нынешнем сезоне Антон Слепышев отметился 25 (10+15) баллами в 43 матчах регулярного чемпионата и 2 (1+1) очками в 5 играх Кубка Гагарина.