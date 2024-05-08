ЦСКА не обменяет Слепышева в «Трактор», переговоры прекращены. Переход Шабанова не обсуждался (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА Трактор КХЛ Антон Слепышев Максим Шабанов Хоккей

Антон Слепышев не перейдет в «Трактор» из ЦСКА.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что вероятность обмена нападающего армейцев Слепышева на форварда челябинцев Шабанова «довольно велика». 

Однако Михаил Зислис пишет, что переговоры о переходе Слепышева в челябинский клуб уже прекращены. Он не присоединится к «Трактору». 

Что касается Максима Шабанова, то его фамилия не фигурировала при обсуждении возможной сделки. Москвичи были заинтересованы в обмене высокооплачиваемого хоккеиста – Слепышев зарабатывает 75 миллионов рублей в год без учета бонусов – на права на игроков из системы «Трактора». 

5 комментариев
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один накинул левый инсайд, а второй опроверг. Вот такие новости в межсезонье))
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К руководству Трактора вернулся здравый смысл.
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еще бы! а то из че уже все разнылись.
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Третью версию ждать? Не верится, что тут в интересах сборной могли остаться безучастными СКА
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