ЦСКА не обменяет Слепышева в «Трактор», переговоры прекращены. Переход Шабанова не обсуждался (Михаил Зислис)

Антон Слепышев не перейдет в «Трактор» из ЦСКА.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что вероятность обмена нападающего армейцев на форварда челябинцев Шабанова «довольно велика».

Однако Михаил Зислис пишет, что переговоры о переходе Слепышева в челябинский клуб уже прекращены. Он не присоединится к «Трактору».

Что касается , то его фамилия не фигурировала при обсуждении возможной сделки. Москвичи были заинтересованы в обмене высокооплачиваемого хоккеиста – Слепышев зарабатывает 75 миллионов рублей в год без учета бонусов – на права на игроков из системы « ».