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Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»

Владимир Плющев высказался об изменениях в «Локомотиве».

Сегодня клуб объявил об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе. В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. 

«Локомотив» теряет игроков, причем важных. Сложно обсуждать, удастся ли команде защитить титул, когда неизвестно, кто будет тренером. Идут разговоры об иностранных специалистах.

У «Локомотива» есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое. В любом случае пока нет никакой конкретики, говорить что-то определенное нельзя», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Локомотив» ищет нового главного тренера на иностранном рынке (Михаил Зислис)

Рирден может возглавить «Локомотив». Экс-тренер «Вашингтона» ведет переговоры с клубом (Metaratings)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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