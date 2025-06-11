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ЦСКА заплатил 35 млн рублей «Витязю» за переход Бучельникова («Матч ТВ»)

ЦСКА заплатил 35 млн рублей за переход форварда «Витязя» Дмитрия Бучельникова.

Сегодня стало известно об обмене лучшего бомбардира подмосковной команды в прошедшем сезоне в армейский клуб. 

Как сообщает «Матч ТВ», сумма компенсации за переход Бучельникова составила 35 миллионов рублей. 

В сезоне-2024/25 21-летний Бучельников сыграл за «Витязь» 65 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 54 (15+39) очка, став лучшим бомбардиром команды. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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