Щитов о Захаркине: «Известен как умный и опытный человек. В СКА будут два Профессора в следующем сезоне»

Никита Щитов считает, что Игорь Захаркин принесет СКА пользу опытом и знаниями.

Ранее петербургский клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера. Позднее Захаркин занял пост советника генерального директора СКА.

«Игорь Захаркин широко известен как достаточно умный и опытный человек. Что ж, в следующем сезоне два Профессора будут в СКА .

Вреда Игорь Владимирович не принесет. Наоборот, своими знаниями и опытом он только поможет», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.