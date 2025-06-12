Щитов о Захаркине: «Известен как умный и опытный человек. В СКА будут два Профессора в следующем сезоне»
Никита Щитов считает, что Игорь Захаркин принесет СКА пользу опытом и знаниями.
Ранее петербургский клуб объявил о назначении Игоря Ларионова на пост главного тренера. Позднее Захаркин занял пост советника генерального директора СКА.
«Игорь Захаркин широко известен как достаточно умный и опытный человек. Что ж, в следующем сезоне два Профессора будут в СКА.
Вреда Игорь Владимирович не принесет. Наоборот, своими знаниями и опытом он только поможет», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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