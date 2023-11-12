Максим Гончаров завершил карьеру в 34 года: «Спасибо за невероятные 30 лет, взлеты и падения. Что-то получилось, что-то нет, но я горжусь своим путем»

Максим Гончаров объявил о завершении карьеры в 34 года.

«Дорогой мой друг, вот и настал тот момент, когда мне пора сказать тебе спасибо!

Спасибо тебе за эти 30 лет невероятного пути, который мы прошли вместе. Спасибо тебе за то, каким я стал человеком. За те невероятные моменты, взлеты и падения, радость и горечь поражений.

Ты научил меня многим вещам, таким как честь, сила и мужество, а главное – верить в себя, несмотря ни на что. Тот маленький четырехлетний мальчик и представить себе не мог, чем обернется это увлечение и в какое невероятное приключение оно превратится!

И я безумно рад, что стал маленькой частичкой твоей жизни! Это будет со мной до конца моих дней!

Я был всегда честен перед тобой, я отдал тебе свое сердце, отдавал все свои силы и эмоции на протяжении всего этого времени!

Что-то получилось, что-то нет, но это мой путь, которым я горжусь. Мои дети не увидят, как я играю в хоккей, но я передам им те качества, которым ты меня научил!

Я обещаю всегда быть рядом и делать тебя лучше. Мы не прощаемся, мой дорогой друг! Спасибо тебе за все!

С любовью, твой Гоча», – написал бывший защитник ЦСКА.

В течение карьеры Гончаров также поиграл за «Авангард», «Спартак», «Салават Юлаев» и иные команды. Последним его клубом стал «Нефтехимик».

«Авангард» расстался с Гончаровым. В 2021-м он дал два коротких интервью, которые порвали интернет