Максим Гончаров завершил карьеру в 34 года: «Спасибо за невероятные 30 лет, взлеты и падения. Что-то получилось, что-то нет, но я горжусь своим путем»

Теги Авангард ЦСКА Нефтехимик Максим Гончаров КХЛ Хоккей

Максим Гончаров объявил о завершении карьеры в 34 года.

«Дорогой мой друг, вот и настал тот момент, когда мне пора сказать тебе спасибо!

Спасибо тебе за эти 30 лет невероятного пути, который мы прошли вместе. Спасибо тебе за то, каким я стал человеком. За те невероятные моменты, взлеты и падения, радость и горечь поражений.

Ты научил меня многим вещам, таким как честь, сила и мужество, а главное – верить в себя, несмотря ни на что. Тот маленький четырехлетний мальчик и представить себе не мог, чем обернется это увлечение и в какое невероятное приключение оно превратится!

И я безумно рад, что стал маленькой частичкой твоей жизни! Это будет со мной до конца моих дней!

Я был всегда честен перед тобой, я отдал тебе свое сердце, отдавал все свои силы и эмоции на протяжении всего этого времени!

Что-то получилось, что-то нет, но это мой путь, которым я горжусь. Мои дети не увидят, как я играю в хоккей, но я передам им те качества, которым ты меня научил!

Я обещаю всегда быть рядом и делать тебя лучше. Мы не прощаемся, мой дорогой друг! Спасибо тебе за все!

С любовью, твой Гоча», – написал бывший защитник ЦСКА.

В течение карьеры Гончаров также поиграл за «Авангард», «Спартак», «Салават Юлаев» и иные команды. Последним его клубом стал «Нефтехимик».

«Авангард» расстался с Гончаровым. В 2021-м он дал два коротких интервью, которые порвали интернет

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7 комментариев

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Radik_2.0
2018 год, гол в овертайме седьмого матча серии плей-офф с Авангардом, спасибо, Максон!
+6
-1
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Alexey Alexeev
Спасибо за вклад в КГ!
+4
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Sergey Smolensky
До сих пор вспоминаю, как в зелёном дерби Гоча во время драки шлемом прямо в голову кинул только недавно приехавшему из НХЛ Уилсону.
+5
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зильбер
нормальный чувак. хоть в аве, хоть вне её нормально позицировался для меня
+2
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TOR-NN
Позитивный парень,удачи в дальнейшей жизни после большого хоккея)
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Doronya
Гоча! В каком бы клубе не играл - становился любимчиком болельщиков! за харизму и бойцовские качества! Кажется, все же, по игре не смог до конца реализовать свой потенциал
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белая простыня олимпиады
Ответ Sergey Smolensky
До сих пор вспоминаю, как в зелёном дерби Гоча во время драки шлемом прямо в голову кинул только недавно приехавшему из НХЛ Уилсону.
этот шлем навсегда 😂😂😂
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