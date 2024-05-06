Гончаров о 0-4 в финале Кубка Гагарина: «Локомотив» физически просаживался жестко, не знаю, с чем связано. Как только начинался плей-офф, я был уверен, что они выиграют»

Теги Металлург Мг Локомотив Максим Гончаров КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Максим Гончаров высказался о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Клуб уступил в финальной серии «Металлургу» со счетом 0-4.

– Почему финал плей-офф КХЛ получился таким скоротечным, почему 4-0 в пользу «Магнитки»?

– Я посмотрел все матчи финала, мне очень понравилась игра «Металлурга» во всех зонах площадки, насколько это было быстро и уверенно, насколько они доминировали.

Но как только начинался плей-офф, я был сразу уверен, что «Локомотив» выиграет. Не было сомнений, что они победят. Потом мы видим такое в финале.

«Локомотив» физически просаживался жестко, не знаю, с чем связано, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий