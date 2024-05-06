Гончаров о 0-4 в финале Кубка Гагарина: «Локомотив» физически просаживался жестко, не знаю, с чем связано. Как только начинался плей-офф, я был уверен, что они выиграют»
Максим Гончаров высказался о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.
Клуб уступил в финальной серии «Металлургу» со счетом 0-4.
– Почему финал плей-офф КХЛ получился таким скоротечным, почему 4-0 в пользу «Магнитки»?
– Я посмотрел все матчи финала, мне очень понравилась игра «Металлурга» во всех зонах площадки, насколько это было быстро и уверенно, насколько они доминировали.
Но как только начинался плей-офф, я был сразу уверен, что «Локомотив» выиграет. Не было сомнений, что они победят. Потом мы видим такое в финале.
«Локомотив» физически просаживался жестко, не знаю, с чем связано, – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Гончаров.