Барулин о полуфиналах плей-офф НХЛ: «Хотелось бы, чтобы «Флорида» выиграла, наверное. В другой паре «Даллас» будет смотреться предпочтительнее»

Константин Барулин поделился мнением о полуфинальных сериях плей-офф НХЛ.

За право участвовать в финале Кубка Стэнли «Рейнджерс» играют с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Эдмонтоном».

«В принципе, пары получились ожидаемыми. Очень сильные и хорошие пары будут в полуфиналах.

Интересно понаблюдать за «Флоридой» и «Рейнджерс», переживаю за наших парней с одной и с другой стороны. Хотелось бы, наверное, чтобы «Флорида» выиграла.

Другая пара тоже интересная: «Даллас» будет смотреться предпочтительнее, но, опять же, все будет зависеть от лидеров «Эдмонтона» – Макдэвида, Драйзайтля и остальных.

По поводу номинации Шестеркина на награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Вы знаете, пока еще только полуфиналы идут. Когда команды будут играть в финале и кто-то потом в этой финальной серии выиграет, то только после этого можно делать какие-то выводы.

Желаю Игорю удачи, но переживаю за обе команды в полуфинале», – сказал бывший вратарь сборной России Константин Барулин.