«Рейнджерс» и «Даллас» выйдут в финал Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ. «Эдмонтон» выбрали 3 эксперта из 15

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» и «Даллас» сыграют в финале Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ.

15 экспертов NHL.com дали прогноз на исход полуфинальных серий плей-офф.

В паре «Рейнджерс» – «Флорида» 8 специалистов отдали предпочтение клубу из Нью-Йорка, 7 человек проголосовали за «Пантерз».

В противостоянии между «Далласом» и «Эдмонтоном» только трое ожидают победу «Ойлерз». 12 экспертов выбрали команду из Техаса.

Первая игра финала Восточной конференции состоится сегодня ночью. Команды Западной конференции начнут серию завтра ночью.

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9 комментариев
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Ответ Максим Седов
Странно, что совсем не учли Флориду. От Запада будет Даллас, а на Востоке шансы равны.
Нормально не учли, 8 на 7 за Рейнджерс
+7
0
+7
Даллас уже будет не по зубам Нефти
+4
0
+4
Я, в начале мая, тоже говорил что Рейнджерс и Даллас выйдут в финал.
+2
0
+2
У Буков нефть главный фаворит, а эксперты вообще не верят... Хм
+1
0
+1
Мнение «экспертов» как всегда пустой звук
+1
0
+1
Ответ Нет Его
У Буков нефть главный фаворит, а эксперты вообще не верят... Хм
эксперты в основном голосуют по личным симпатиям,редко кто объективен из них
+1
0
+1
Ответ Александр Сонин
Я, в начале мая, тоже говорил что Рейнджерс и Даллас выйдут в финал.
Ну на победителей Конференций поставить большого ума не надо. Только случается такое крайне редко
0
0
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Ответ Юджин Штольц
Мнение «экспертов» как всегда пустой звук
это только Петухова, остальные норм
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