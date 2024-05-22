«Рейнджерс» и «Даллас» выйдут в финал Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ. «Эдмонтон» выбрали 3 эксперта из 15

«Рейнджерс» и «Даллас» сыграют в финале Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ.

15 экспертов NHL.com дали прогноз на исход полуфинальных серий плей-офф.

В паре «Рейнджерс» – «Флорида» 8 специалистов отдали предпочтение клубу из Нью-Йорка, 7 человек проголосовали за «Пантерз».

В противостоянии между «Далласом» и «Эдмонтоном» только трое ожидают победу «Ойлерз». 12 экспертов выбрали команду из Техаса.

Первая игра финала Восточной конференции состоится сегодня ночью. Команды Западной конференции начнут серию завтра ночью.