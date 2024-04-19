Кучеров – 6-й в топ-50 игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN, Панарин – 9-й, Мэттьюс – 1-й, Макар – 2-й

Никита Кучеров вошел в список лучших игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN.

Роcсиянин занял 6-е место в топ-50 игроков, которые примут участие в плей-офф-2024.

1. (« »)

2. («Колорадо»)

3. («Колорадо»)

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. («Тампа»)

7. Мэттью Ткачак («Флорида»)

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

10. Сэм Райнхарт («Флорида»)

...20. Сергей Бобровский («Флорида»)

...27. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

...30. Андрей Василевский («Тампа»)