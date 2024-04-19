Кучеров – 6-й в топ-50 игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN, Панарин – 9-й, Мэттьюс – 1-й, Макар – 2-й
Никита Кучеров вошел в список лучших игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN.
Роcсиянин занял 6-е место в топ-50 игроков, которые примут участие в плей-офф-2024.
1. Остон Мэттьюс («Торонто»)
2. Кэйл Макар («Колорадо»)
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)
4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
6. Никита Кучеров («Тампа»)
7. Мэттью Ткачак («Флорида»)
8. Коннор Хеллибак («Виннипег»)
9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
10. Сэм Райнхарт («Флорида»)
...20. Сергей Бобровский («Флорида»)
...27. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
...30. Андрей Василевский («Тампа»)
2, Василевский
3. Драйзатль
4. Хедман
5. Макар
6. Макдэвид
7. Пойнт
8. Макиннон
9.Пьетранжело
10. Ткачак
Лидеры команд обладателей кубка, в крайнем случае финалистов. Либо имеющие уникальную стату в плове, как немец.
И никаких торонт.
Ну вот, ей-богу уже не смешно.
про пишущую и говорящую братию даже говорить не хочется, "объективность" там под запретом.