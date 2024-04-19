Кучеров – 6-й в топ-50 игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN, Панарин – 9-й, Мэттьюс – 1-й, Макар – 2-й

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Никита Кучеров вошел в список лучших игроков Кубка Стэнли-2024 по версии ESPN.

Роcсиянин занял 6-е место в топ-50 игроков, которые примут участие в плей-офф-2024.

1. Остон МэттьюсТоронто»)

2. Кэйл Макар («Колорадо»)

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

6. Никита Кучеров («Тампа»)

7. Мэттью Ткачак («Флорида»)

8. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

10. Сэм Райнхарт («Флорида») 

...20. Сергей Бобровский («Флорида») 

...27. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

...30. Андрей Василевский («Тампа»)

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57 комментариев
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Немало сомнительных рейтингов,но этот выделяется среди прочих. Что Мэтьюс показал в Кубке Стэнли,чтобы быть на первом месте и на 29 мест выше глыбы Василевского?
+73
-1
+72
Кучеров ниже Драйзайтля???
+61
-6
+55
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
+49
-6
+43
Ответ Quiet Space
Немало сомнительных рейтингов,но этот выделяется среди прочих. Что Мэтьюс показал в Кубке Стэнли,чтобы быть на первом месте и на 29 мест выше глыбы Василевского?
Это же игры навылет - вылетать Мэтьюс лучший среди равных!
+32
0
+32
Ну это бред какой-то, не не рейтинг как ни посмотри. ESPN привлечь внимание захотели просто.
+22
-1
+21
Ответ Денис Стуканев
Ну так и сам розыгрыш ещё не начался)) Цыплят по восемь считают, ну или по осени. Короче, к концу июня картина сильно поменяется в любом случае.
Драйзатль ладно, у него бешеный показатель очков за игру в плове, то ли 1,6 то ли 1,7,вроде лучший среди действующих игроков. И он должен быть железно в пятёрке, несмотря на отсутствие кубка. Но вот мексиканца тут и в десятке быть не должно, у него за карьеру меньше 50 очков в плове и меньше очка за игру
+22
-1
+21
Вентилятор крутится, хайп ESPN мутится... Всё хорошо. Зато про ESPN есть повод поговорить 🤪
+17
-2
+15
Ответ Einfach Safari
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
У Куча 4 финала.
+17
-2
+15
1. Кучеров
2, Василевский
3. Драйзатль
4. Хедман
5. Макар
6. Макдэвид
7. Пойнт
8. Макиннон
9.Пьетранжело
10. Ткачак

Лидеры команд обладателей кубка, в крайнем случае финалистов. Либо имеющие уникальную стату в плове, как немец.
И никаких торонт.
+15
-1
+14
Ответ Einfach Safari
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
160 очков у Кучерова в плей-офф на данный момент. 260 это будет цель до конца карьеры набрать.
+13
-1
+12
Там ещё картинка к этому материалу угарная)) От Запада нарисованы Маккиннон, Макдэвид и Хэллебак, а от Востока Мэтьюз, Бобровский и Панарин))) Одного лидера сезона (все мы, конечно же, знаем, кого именно) "куда-то" потеряли)))
+9
0
+9
Ответ artem21
160 очков у Кучерова в плей-офф на данный момент. 260 это будет цель до конца карьеры набрать.
Разумеется, просто от негодования перепутал клавиши))
+9
-1
+8
Ответ Александр Богомолов
А набрал бы очков 170 - был бы пятый)
У меня один вопрос, что должен сделать Кучеров, чтобы его когда-либо поставили на первое место в каком-либо рейтинге.
Ну вот, ей-богу уже не смешно.
+7
0
+7
А набрал бы очков 170 - был бы пятый)
+6
-1
+5
espn пробивает дно,с каждым разом всё выразительней и выразительней)
+6
-1
+5
А какие критерии у этого рейтинга? Если оценивать только этот сезон, Кучеров однозначно должен быть на первом месте! Если их оценивают в целом (потенциал на всю карьеру, прошлые достижения и т.д.) Никита будет как минимум в тройке. Мэтьюс вообще еще ничего не выиграл кроме индивидуальных наград. Макар? Ок, для своих лет он играет не по годам зрело. Но и у него в активе только прошлый сезон. И все. В общем не рейтинг а туфта
+6
-1
+5
Господи что за Бред.
+4
0
+4
Ответ Einfach Safari
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
Кучеров играл в четырёх финалах КС.
+4
0
+4
Ответ Барин
У Куча 4 финала.
Ну я имею ввиду 2 финала без кубка , и 2 финала с кубком разумеется, по отдельности посчитал
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кучеров ниже Драйзентаья - полный трэш.
Тебя только это смутило? А не то, что он ниже всяких Усов и Макаров...
+4
0
+4
Кучеров ниже Драйзентаья - полный трэш.
+6
-3
+3
Изумляет, как канада постоянно игнорирует Кучерова. Надеюсь кубок возьмёт Тампа на зло всем) и вопросы упадут
+3
-1
+2
Те,кто выдали этот рейтинг просто смотрели третий период последнего матча Торонто в сезоне и видели лицо усача на скамейке,вот и решили поддержать мужика перед пловом.
+3
-1
+2
Ответ Барин
Приложение espn такое г, скажу я вам) про пишущую и говорящую братию даже говорить не хочется, "объективность" там под запретом.
А им не нужна объективость. Им нужны просмотры и хайп.
+4
-2
+2
Ответ Bartez1986
Кучеров ниже Драйзайтля???
Ну так и сам розыгрыш ещё не начался)) Цыплят по восемь считают, ну или по осени. Короче, к концу июня картина сильно поменяется в любом случае.
+4
-2
+2
Это очередность вылета из плей-офф? Тогда Мэттьюс на правильном месте.
+5
-3
+2
Ответ Einfach Safari
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
Очков 160 ничего и 260 будет в будущем.
+1
0
+1
Ответ Einfach Safari
У Кучерова 2 финала, 2 перстня, больше 260 очков , он в топ25 в истории входит по очкам в КС, ну какой мэтьюс, макдэвид и драйзайтль елы-палы
Потому что РУССКИЙ.
+1
0
+1
Говн@рейтинг
+2
-1
+1
Ответ Алексей Челюканов
Вентилятор крутится, хайп ESPN мутится... Всё хорошо. Зато про ESPN есть повод поговорить 🤪
Приложение espn такое г, скажу я вам)
про пишущую и говорящую братию даже говорить не хочется, "объективность" там под запретом.
+3
-2
+1
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