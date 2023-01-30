Арбитр Фатеев – Гребенкину, бросившему после сирены: «Не надо провоцировать Голубева. Чуть-чуть к нему уважение имей. А ты его оскорбляешь»
Арбитр Иван Фатеев попросил Никиту Гребенкина проявить уважение к Денису Голубеву.
«Амур» уступил «Сибири» (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард хабаровчан Никита Гребенкин нанес бросок по воротам в тот момент, когда прозвучала сирена о завершении второго периода. Это не понравилось игрокам новосибирцев, в результате чего возникла потасовка.
Разговор Фатеева со скамейкой дальневосточников был показан в телетрансляции.
«Не надо начинать провоцировать Голубева. Чуть-чуть к нему уважение имей. А ты его оскорбляешь. Он в этой лиге постоянно», – сказал арбитр в адрес Гребенкина.
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