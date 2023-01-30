Арбитр Фатеев – Гребенкину, бросившему после сирены: «Не надо провоцировать Голубева. Чуть-чуть к нему уважение имей. А ты его оскорбляешь»

Теги Сибирь Амур судьи КХЛ Денис Голубев Иван Фатеев Никита Гребенкин Хоккей

Арбитр Иван Фатеев попросил Никиту Гребенкина проявить уважение к Денису Голубеву.

«Амур» уступил «Сибири» (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард хабаровчан Никита Гребенкин нанес бросок по воротам в тот момент, когда прозвучала сирена о завершении второго периода. Это не понравилось игрокам новосибирцев, в результате чего возникла потасовка.

Разговор Фатеева со скамейкой дальневосточников был показан в телетрансляции.

«Не надо начинать провоцировать Голубева. Чуть-чуть к нему уважение имей. А ты его оскорбляешь. Он в этой лиге постоянно», – сказал арбитр в адрес Гребенкина.

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