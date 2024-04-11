Арбитр матча «Металлург» – «Автомобилист» порезал лицо, упав на конек Михайлиса, и покинул площадку
Иван Фатеев получил повреждение после столкновения с Никитой Михайлисом.
«Металлург» принимает «Автомобилист» (2:1, третий период) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Во втором периоде игры главный судья Иван Фатеев получил повреждение после столкновения с форвардом «Металлурга» Никитой Михайлисом. Арбитр упал на конек хоккеиста лицом, после чего ушел с площадки в сопровождении врачей.
На концовку второго периода игры вышел резервный арбитр.
Здоровья !
Стеснительный сенсэйшн-мейкер забыл добавить: после того, как в спину Михайлиса толкнул двумя руками игрок Авто. Нарушения удалось избежать лишь из жалости - Авто уже был в меньшинстве, и горел 0:2.