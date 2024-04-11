Арбитр матча «Металлург» – «Автомобилист» порезал лицо, упав на конек Михайлиса, и покинул площадку

Иван Фатеев получил повреждение после столкновения с Никитой Михайлисом.

«Металлург» принимает « » (2:1, третий период) в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Во втором периоде игры главный судья Иван Фатеев получил повреждение после столкновения с форвардом « » Никитой Михайлисом. Арбитр упал на конек хоккеиста лицом, после чего ушел с площадки в сопровождении врачей.

На концовку второго периода игры вышел резервный арбитр.