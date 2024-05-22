Владимир Плющев: «Говорить, что Казахстан может попасть в плей-офф ЧМ – на уровне анекдота. Остались в высшем дивизионе, уже хорошо»

Теги Владимир Плющев Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Советский спорт Sports – Казахстан Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о выступлении Казахстана на ЧМ-2024.

Команда под руководством Галыма Мамбеталиева одержала две победы в семи матчах группового раунда и заняла шестое место в группе.

«Казахстанцы выполнили свою задачу, оставшись в высшем дивизионе. Это уже для них хорошо.

Другой вопрос, что из года в год мы видим приблизительно одну и ту же картину. Менять ее не хотят, или не могут, или не знают, как поменять. Проигрывать с таким счетом, как они это делали, наверное, не совсем хорошо.

Были горячие головы, которые предполагали, могут ли они попасть в плей-офф. Это надо совсем не знать хоккей, не знать ситуацию, которая складывается в европейских, североамериканских командах.

На 90% сборная Казахстана сформирована из «Барыса», который не выходит в плей-офф КХЛ. Говорить о том, что она может попасть в плей-офф чемпионата мира – это что-то на уровне анекдота.

Если руководство все устраивает, значит, устраивает, что еще сказать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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