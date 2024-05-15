Владимир Плющев: «В Казахстане и Белоруссии делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра»

Владимир Плющев оценил выступления сборных Казахстана и Беларуси в майском турне.

– Россия выиграла все матчи майского турне. Это из-за низкого уровня соперников?

– Когда люди только делают вид, что пытаются изменить ситуацию в хоккее, то ничего и не меняется. Казахи обыграли французов, сразу все завопили, что они замахнулись на плей-офф. Конечно, Казахстану нереально выйти в плей-офф.

Команда почти вся состоит из игроков « », который уже сколько лет в в плей-офф не попадает. Казахстану нереально выйти в плей-офф.

В Казахстане и Белоруссии делают вид, что что-то меняется внутри системы хоккея, но реальных действий не предпринимают. И там, и там полупустые трибуны и инфантильная игра, – сказал бывший главный тренер сборной России.