Владимир Плющев: «Сомневаюсь, что Казахстан выйдет в плей-офф ЧМ. Их уровень подготовки и мастерства не отвечает требованиям лидеров мирового хоккея»

Теги Владимир Плющев Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Советский спорт Sports – Казахстан Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о шансах Казахстана выйти в плей-офф ЧМ-2024.

В матче первого тура группового этапа Казахстан обыграл Францию со счетом 3:1. В плей-офф выйдут четыре команды из восьми.

«Я поздравляю казахов с этой победой, молодцы.

О перспективе выхода из группы говорить пока рано. Я думаю, что они поборются, но сомневаюсь, что они смогут выйти в плей-офф.

Сегодняшний их уровень подготовки и уровень мастерства не отвечают тем требованиям, которые предъявляют лидеры мирового хоккея», – сказал бывший тренер студенческой сборной Казахстана Владимир Плющев

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3 комментария
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что-то фсбэшник в отставке какие-то не скрепные,не духовные речи несет в последнее время.
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Не факт конечно что выйдут, но где у них в группе 4 лидера мирового хоккея-то, чтобы не думать о плей-оффе?
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а когда Россия с ними играла кричали что достойный соперник счёт 1:0
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