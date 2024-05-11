Владимир Плющев: «Сомневаюсь, что Казахстан выйдет в плей-офф ЧМ. Их уровень подготовки и мастерства не отвечает требованиям лидеров мирового хоккея»

Владимир Плющев поделился мнением о шансах Казахстана выйти в плей-офф ЧМ-2024.

В матче первого тура группового этапа Казахстан обыграл Францию со счетом 3:1. В плей-офф выйдут четыре команды из восьми.

«Я поздравляю казахов с этой победой, молодцы.

О перспективе выхода из группы говорить пока рано. Я думаю, что они поборются, но сомневаюсь, что они смогут выйти в плей-офф.

Сегодняшний их уровень подготовки и уровень мастерства не отвечают тем требованиям, которые предъявляют лидеры мирового хоккея», – сказал бывший тренер студенческой сборной Казахстана Владимир Плющев.