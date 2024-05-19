Александр Гуськов: «В МХЛ идет выравнивание. За неделю до конца регулярки на Западе шансы на плей-офф имели 13 команд, на Востоке – 14. Раньше мы не могли такое представить»

Александр Гуськов высказался о финальной серии Кубка Харламова-2024.

– В плей-офф КХЛ мы увидели очень закрученный сюжет. Мало кто ставил на финал «Металлург» – « ив» и тем более на победу «Магнитки». В МХЛ все иначе. Еще в январе можно было предсказать, что «Локо» и « » выйдут в финал. Вас это огорчает?

– В влияет другой фактор – потолок зарплат. Команды выравниваются на глазах. Перекрестный плей-офф преподнес сюрпризы.

В МХЛ благодаря новой схеме чемпионата тоже постепенно идет выравнивание. В сезоне-2023/24 за неделю до конца регулярного чемпионата на Западе шансы на плей-офф имели 13 команд, а на Востоке – 14. Раньше мы не могли такое представить. Это положительный фактор изменений в лиге.

Никто не мог заранее предсказать, кто сыграет в финале Кубка Харламова. А фаворитами в лиге являются клубы, у которых есть топ-школы, откуда выходят сильные юниоры, которые позднее расходятся по топ-клубам.

У независимых команд такой привилегии нет. Они довольствуются своими воспитанниками. Определенные клубы заведомо сильнее, но не всегда это сказывается на чемпионате.

Клубы с выстроенными вертикалями в случае вылета из плей-офф также могут помочь командам МХЛ, – сказал глава Olimpbet МХЛ, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея .