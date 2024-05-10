Морозов об игре с Ларионовым, Ковальчуком и Каменским в гала-матче Ночной лиги: «Насладились хоккеем. Интересные партнеры, были приятно выйти на лед в таком составе»
Алексей Морозов поделился впечатлениями от гала-матча Ночной хоккейной лиги.
В гала-матче Фестиваля хоккея-2024 сыграли команды «Легенды Хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги.
Победу со счетом 12:8 одержали «Легенды Хоккея», в составе которых играли президент КХЛ Алексей Морозов, Александр Гуськов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и другие.
«Отличная атмосфера, насладились хоккеем. Интересные партнеры, были приятно выйти на лед в таком составе.
Поддавались ли легенды любителям? Я не выхожу на лед поддаваться!
Сегодня здесь также был Кубок Гагарина, болельщики могли сфотографироваться с ним. На нем, кстати, уже есть фамилии победителей этого сезона, игроков, руководителей «Металлурга». Кубок готов и скоро вернется в Магнитогорск», – сказал Алексей Морозов.