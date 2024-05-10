Морозов об игре с Ларионовым, Ковальчуком и Каменским в гала-матче Ночной лиги: «Насладились хоккеем. Интересные партнеры, были приятно выйти на лед в таком составе»

Алексей Морозов поделился впечатлениями от гала-матча Ночной хоккейной лиги.

В гала-матче Фестиваля хоккея-2024 сыграли команды «Легенды Хоккея» и сборная Ночной хоккейной лиги.

Победу со счетом 12:8 одержали «Легенды Хоккея», в составе которых играли президент КХЛ Алексей Морозов, , , , , и другие.

«Отличная атмосфера, насладились хоккеем. Интересные партнеры, были приятно выйти на лед в таком составе.

Поддавались ли легенды любителям? Я не выхожу на лед поддаваться!

Сегодня здесь также был Кубок Гагарина, болельщики могли сфотографироваться с ним. На нем, кстати, уже есть фамилии победителей этого сезона, игроков, руководителей «Металлурга». Кубок готов и скоро вернется в Магнитогорск», – сказал Алексей Морозов.