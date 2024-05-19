Руководитель МХЛ о посещаемости: «Больше 110 тысяч болельщиков пришли на плей-офф – лучший результат за 7 лет»

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Руководитель МХЛ прокомментировал посещаемость матчей плей-офф лиги.

В этом году даты финальных матчей КХЛ и МХЛ впервые были разведены. Раньше решающие игры двух лиг могли проходить в один день.

«Решение развести даты финала стало верным. Это подняло интерес к МХЛ. Зрители каждый день могли смотреть хоккей. Это действительно праздник, когда матчи финалов проходят каждый день.

Оправдало себя решение сделать полуфинальные серии до четырех побед. Стало больше матчей, повысился накал. Мы увидели отличную серию «Локо» – «Чайка», которая закончилась в овертайме шестой игры. Больше 34 тысяч болельщиков посетили матчи полуфиналов.

Антураж финала соответствовал уровню КХЛ. Матчи показали по федеральным каналам. Больше 110 тысяч болельщиков пришли суммарно на матчи плей-офф. Это лучший результат за семь лет.

Планируем и дальше приближаться к КХЛ по формату. На следующий год мы планируем сделать финал без буллитов, чтобы минимизировать фарт и удачу.

Все будет зависеть только от игры команды», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

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110 тысяч на 210 тысяч матчей
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