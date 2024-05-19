Руководитель МХЛ о допинг-скандале с «Толпаром»: «В Уфе идет следствие. Прокомментируем ситуацию, как только получим данные от госорганов»

Руководитель МХЛ высказался о скандале с допингом у игроков «Толпара».

В апреле прошлого года РУСАДА сообщило, что ведет расследование по факту семи положительных допинг‑тестов у игроков молодежной команды «Салавата Юлаева».

29 февраля РУСАДА признало вину хоккеистов «Толпара» и дисквалифицировало их на год.

– По-прежнему волнует допинг-скандал с хоккеистами «Толпара». Есть факт инцидента, идет расследование, но кто виноват в произошедшем? Сейчас вы можете ответить на этот вопрос?

– Сейчас – нет. В Уфе идет следствие. Лига не может вмешаться в дело РУСАДА. Мы ждем итогов расследования, которое проводит Следственный комитет в Уфе.

Как только лига получит данные о деле от уполномоченных органов государственной власти, мы прокомментируем ситуацию, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.