Черкас о Мичкове: «На сто процентов к НХЛ он точно не готов. Надо еще очень много работать, чтобы закрепиться в основном составе «Филадельфии». Придется окунуться в АХЛ»

Сергей Черкас высказался о возможном отъезде Матвея Мичкова в НХЛ.

– На днях проследовало неожиданное заявление председателя совета директоров СКА Медведева, который сказал, что клуб рассматривает варианты уже в ближайшее время отпустить Мичкова в «Филадельфию», несмотря на действующий еще два года контракт.

– Думаю, что просто сам хочет играть в НХЛ, изъявляет огромное желание туда уехать. В такой ситуации очень сложно хоккеиста удерживать здесь, объяснять, что тебе еще надо состояться, стать лидером, грубо говоря, мужиком...

– Но по своему нынешнему уровню Мичков готов к выступлениям за клуб НХЛ?

– Ему надо еще очень много работать, чтобы закрепиться в основном составе «Флайерс». Все равно придется окунуться и в .

На сто процентов к НХЛ Мичков точно не готов, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»