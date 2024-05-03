Черкас о Мичкове: «На сто процентов к НХЛ он точно не готов. Надо еще очень много работать, чтобы закрепиться в основном составе «Филадельфии». Придется окунуться в АХЛ»

Теги СКА Филадельфия НХЛ АХЛ Сергей Черкас КХЛ Матвей Мичков Хоккей

Сергей Черкас высказался о возможном отъезде Матвея Мичкова в НХЛ.

– На днях проследовало неожиданное заявление председателя совета директоров СКА Медведева, который сказал, что клуб рассматривает варианты уже в ближайшее время отпустить Мичкова в «Филадельфию», несмотря на действующий еще два года контракт.

– Думаю, что Матвей просто сам хочет играть в НХЛ, изъявляет огромное желание туда уехать. В такой ситуации очень сложно хоккеиста удерживать здесь, объяснять, что тебе еще надо состояться, стать лидером, грубо говоря, мужиком...

– Но по своему нынешнему уровню Мичков готов к выступлениям за клуб НХЛ?

– Ему надо еще очень много работать, чтобы закрепиться в основном составе «Флайерс». Все равно придется окунуться и в АХЛ.

На сто процентов к НХЛ Мичков точно не готов, – сказал заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Медведев допустил, что СКА может отпустить Мичкова: «Поговорим с «Филадельфией» – понимание есть. Чтобы масочнику ехать в НХЛ… Сколько случаев, когда парень не заиграл!»

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2 комментария
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Прикол конечно. 40 очков за сезон в 19 лет, а пророчат ахл. С него там пылинки будут сдувать, команду под него строить. У Ротана и Бедард бы в вышке бегал, пока систему не освоил .
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Ну конечно Мичков офигеть как хочет в НХЛ кореш-конкурент Мирошниченко уже там ,а Матвей в аренде без игр плейоф.
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