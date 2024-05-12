Хафизов о Мичкове: «Инстинкт убийцы: из полумомента выжмет гол. У него большое будущее, но этот результат Матвей показывает в «Сочи». Сейчас оправдывает ожидания»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Тимур Хафизов Матвей Мичков Хоккей

Тимур Хафизов поделился мыслями касательно хоккейных качеств Матвея Мичкова.

Нападающий провел прошедший сезон на правах аренды в «Сочи» и набрал 41 (19+22) балл за результативность в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В НХЛ хоккеист задрафтован «Филадельфией».

– Когда речь заходит о реализации, то можно вспомнить нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, о котором много говорят более пяти лет. В чем его феномен?

– У него инстинкт убийцы: из полумомента он выжмет все и забьет гол.

Он часто бросает из не самых очевидных ситуаций и так забрасывает шайбы. 

– Действительно ли у Мичкова столь большие перспективы?

– Думаю, что в НХЛ работают хорошие аналитики. Если они так высоко оценивают перспективы Матвея, то, думаю, что все так.

Думаю, что у него большое будущее. Но этот результат он показывает в «Сочи», где он играет в большинстве и проводит много времени на льду.

Сейчас он оправдывает ожидания, но посмотрим, как будет складываться его карьера дальше.

Желаю ему только самого хорошего! – сказал нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.

1 комментарий
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Развели родные ленинградские дядечки талант на сезоны в нищем скучном КХЛ. Лучшие годы карьеры в гадюшнике проводит, хотя мог no1 пиком быть, если бы не контракт
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