Хафизов о Мичкове: «Инстинкт убийцы: из полумомента выжмет гол. У него большое будущее, но этот результат Матвей показывает в «Сочи». Сейчас оправдывает ожидания»

Тимур Хафизов поделился мыслями касательно хоккейных качеств Матвея Мичкова.

Нападающий провел прошедший сезон на правах аренды в «Сочи» и набрал 41 (19+22) балл за результативность в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В НХЛ хоккеист задрафтован «Филадельфией».

– Когда речь заходит о реализации, то можно вспомнить нападающего «Сочи» , о котором много говорят более пяти лет. В чем его феномен?

– У него инстинкт убийцы: из полумомента он выжмет все и забьет гол.

Он часто бросает из не самых очевидных ситуаций и так забрасывает шайбы.

– Действительно ли у Мичкова столь большие перспективы?

– Думаю, что в работают хорошие аналитики. Если они так высоко оценивают перспективы Матвея, то, думаю, что все так.

Думаю, что у него большое будущее. Но этот результат он показывает в «Сочи», где он играет в большинстве и проводит много времени на льду.

Сейчас он оправдывает ожидания, но посмотрим, как будет складываться его карьера дальше.

Желаю ему только самого хорошего! – сказал нападающий « » .