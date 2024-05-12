Хафизов о Мичкове: «Инстинкт убийцы: из полумомента выжмет гол. У него большое будущее, но этот результат Матвей показывает в «Сочи». Сейчас оправдывает ожидания»
Тимур Хафизов поделился мыслями касательно хоккейных качеств Матвея Мичкова.
Нападающий провел прошедший сезон на правах аренды в «Сочи» и набрал 41 (19+22) балл за результативность в 47 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В НХЛ хоккеист задрафтован «Филадельфией».
– Когда речь заходит о реализации, то можно вспомнить нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, о котором много говорят более пяти лет. В чем его феномен?
– У него инстинкт убийцы: из полумомента он выжмет все и забьет гол.
Он часто бросает из не самых очевидных ситуаций и так забрасывает шайбы.
– Действительно ли у Мичкова столь большие перспективы?
– Думаю, что в НХЛ работают хорошие аналитики. Если они так высоко оценивают перспективы Матвея, то, думаю, что все так.
Думаю, что у него большое будущее. Но этот результат он показывает в «Сочи», где он играет в большинстве и проводит много времени на льду.
Сейчас он оправдывает ожидания, но посмотрим, как будет складываться его карьера дальше.
Желаю ему только самого хорошего! – сказал нападающий «Сочи» Тимур Хафизов.