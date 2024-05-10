Сергей Зубов: «Мичков – игрок высокого уровня, неплохо выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. Если он вновь окажется в команде, это будет усиление»

Сергей Зубов высказался о возможном возвращении Матвея Мичкова в «Сочи».

– В последних сезонах за «Сочи» на правах аренды играл , хорошо знакомый вам по работе в молодежной сборной и . Будете рады, если он вновь окажется в вашей команде?

– Если представится возможность поработать с ним, то, конечно, я буду рад.

Все‑таки Матвей – игрок высокого уровня. Он неплохо выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. Если он вновь окажется в команде, это будет усиление.

– Мичков – талантливый игрок, неординарная личность. Как находить подход к таким ребятам?

– Любой игрок – это личность. Нужно к каждому находить подход и понимание. Все строится через общение. Надо находить общий язык, чтобы доносить свои мысли, – сказал главный тренер « » .