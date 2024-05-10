Сергей Зубов: «Мичков – игрок высокого уровня, неплохо выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. Если он вновь окажется в команде, это будет усиление»

Теги СКА возможные переходы Сергей Зубов КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Сергей Зубов высказался о возможном возвращении Матвея Мичкова в «Сочи».

– В последних сезонах за «Сочи» на правах аренды играл Матвей Мичков, хорошо знакомый вам по работе в молодежной сборной и СКА. Будете рады, если он вновь окажется в вашей команде?

– Если представится возможность поработать с ним, то, конечно, я буду рад.

Все‑таки Матвей – игрок высокого уровня. Он неплохо выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. Если он вновь окажется в команде, это будет усиление.

– Мичков – талантливый игрок, неординарная личность. Как находить подход к таким ребятам?

– Любой игрок – это личность. Нужно к каждому находить подход и понимание. Все строится через общение. Надо находить общий язык, чтобы доносить свои мысли, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.

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2 комментария
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Да какой Мичков сильный хоккеист-то? Раз он в состав великого клуба ска даже не проходит..,
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Ответ Stason91-91
Да какой Мичков сильный хоккеист-то? Раз он в состав великого клуба ска даже не проходит..,
И слава богу)
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