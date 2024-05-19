Жамнов о Цыплакове: «Максим хотел попробовать себя в НХЛ. С его агентом не было диалога – переговоры должны проходить тихо»

Алексей Жамнов прокомментировал отъезд Максима Цыплакова в НХЛ.

25-летний нападающий подписал соглашение с «Айлендерс» после неудачных переговоров с красно-белыми.

В минувшем регулярном чемпионате Цыплаков набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах.

В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

– Как я понимаю, состав «Спартака» кардинально поменяется?

– Почему же? Не кардинально. Такого не будет. Ясно, что в «Нью-Йорк Айлендерс» уехал Максим Цыплаков, и мы пожелали ему удачи. И я с ним беседовал, и руководители. У него была мечта – выступать в НХЛ. Есть шанс попробовать свои силы за океаном, почему бы и нет?

Было много разговоров по поводу его контракта. Договорились или нет – это активно обсуждали в прессе. У руководства «Спартака» было свое видение по контракту Цыплакова, агент игрока это видел чуть-чуть иначе. Думаю, здесь даже не деньги сыграли свою роль, а то, что Максим хотел попробовать себя в НХЛ.

Единственное, что не нравится во всей этой истории… Знаете, как я вижу, такие переговоры должны проходить тихо. А вот это все, что выплескивается в новости на сайтах со стороны агента, – честно говоря, я не сторонник такого общения.

– Но вы же сами были генменеджером клуба КХЛ и понимаете, что когда игрок забивает 33 гола за сезон, он не может стоить 25-30 млн, как «Спартак» предлагал Цыплакову.

– Но никто же не знает конкретики. Всегда можно найти компромисс, но у нас со стороной Цыплакова не было диалога как такового, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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