Артем Батрак: «Не думаю, что Цыплаков будет суперзвездой НХЛ, но может стать добротным игроком, заиграть на уровне Дадонова»

Артем Батрак высказался о переходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

Нападающий, ранее выступавший в «Спартаке», подписал соглашение с « » на один сезон.

«Цыплаков поехал за океан тогда, когда было надо. Если бы он решил всем все доказать, в том числе самому себе, и остаться в КХЛ на следующий сезон и забил бы не 35 голов, а 18, то такой уверенности бы не было. Получается, он отправится вовремя.

Но, с другой стороны, мне кажется, что Цыплаков никуда не хотел ехать. Если бы «Спартак» предложил ему то, что заслужил итогам этого сезона, то, думаю, бы остался. Он мог бы сделать такой плацдарм в два года. Но предложение « » не подразумевало то, что он был бы доволен жизнью, игрой, зарплатой и так далее.

В целом перспективы Цыплакова в НХЛ неплохие. В «Айлендерс» крайних нападающих вроде достаточно. Но если он на минимальном контракте будет забивать в третьем звене, то дальше все будет нормально. Если поднимется во вторую тройку, так вообще будет блистательно.

Не думаю, что Цыплаков будет суперзвездой НХЛ, но может стать хорошим добротным игроком. Допускаю, что он может заиграть на уровне », – сказал комментатор .

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