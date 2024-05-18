Новиков о позиции «Спартака» по Цыплакову: «Руководители клуба не прогибаются и не идут на поводу, это делает им честь. Они ведут себя открыто, ни с кем не заигрывая»

Теги Спартак Айлендерс НХЛ Юрий Новиков КХЛ Александр Хохлачев Максим Цыплаков деньги Хоккей

Юрий Новиков оценил позицию «Спартака» в переговорах с Максимом Цыплаковым.

16 мая нападающий перешел в «Айлендерс» на фоне неудачных переговоров со «Спартаком».

«Я должен отметить принципиальную позицию «Спартака» по Хохлачеву и Цыплакову. То, что руководители клуба не прогибаются и не идут ни у кого на поводу, делает им честь. Они ведут себя открыто и честно, ни с кем не заигрывая.

Понятно, что им хотелось удержать ведущего хоккеиста. Но я считаю, что здесь главное – не деньги, а желание игрока.

Если бы Цыплаков пришел к руководителям и заявил о желании попробовать себя в НХЛ, думаю, что никаких вопросов к нему бы не возникло. Деньги не могут здесь стоять на первом месте», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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