«Спартак» предлагал Цыплакову 25-30 млн рублей в год. Рыночная цена форварда – 65-70 млн («Матч ТВ»)

Теги Спартак Айлендерс НХЛ КХЛ Матч ТВ Максим Цыплаков деньги Хоккей

«Спартак» предлагал Максиму Цыплакову 25-30 млн рублей в год.

25-летний нападающий подписал соглашение с «Айлендерс» после неудачных переговоров с красно-белыми.

«В прошлом сезоне Цыплаков заработал в «Спартаке» 12 млн рублей. Клуб предлагал ему новый контракт на 25-30 млн рублей.

При этом рыночная цена игрока составляет 65-70 млн – на такую сумму другие команды КХЛ были готовы сделать предложение», – сообщает «Матч ТВ».

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах.

В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.

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11 комментариев
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У Цыплакова к 26 годам 0,3 очка за игру в карьере и это с учетом нынешнего удачного сезона. Откуда матч тв взял сумму 60-70? В плей-офф он вообще растворился. Кто такой Цыплаков и чего он добился в своей карьере, чтобы требовать зарплату на уровне лидеров лиги? Если у того же Голдобина 45
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Цыплаков распиаренный просто, тот же Пилипенко с 69 очками за сезон будет за 28 играть (хоть и по старому контракту), какая же у него тогда "рыночная стоимость"?))
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Они его так сказать отмыли, человеком сделали, а он им фигвамы рисует (с).
Цыплаков благодаря тактики Жамнова провел первый хороший сезон в КХЛ в 25 лет.
В плей-офф растворился, плюс нахватал уйму не нужных удалений в чужой зоне.
И сразу 65-70 подавай ему.
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Хохлачев получил такую в Амуре. Счастлив сейчас ?) Можно расчет стоимости такой зарплаты ? Какие показатели дают такой космический рост ?
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А че не 700
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65-70 лямов за эту древесину, серьёзно? Агент фееричный
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за каждое набранное очко по полтора ляма накидывают ,в кхл так по-ходу зарплату считают. Гусев должен все 200 просить у Динамо.
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классно Спартак агента приземлил...жаль только самого Максима - хороший парень, да и игрок должен был получиться отличный, но видимо не с этим агентом.
Дай Бог удачи в НХЛ!!!
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