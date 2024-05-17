«Спартак» предлагал Цыплакову 25-30 млн рублей в год. Рыночная цена форварда – 65-70 млн («Матч ТВ»)

«Спартак» предлагал Максиму Цыплакову 25-30 млн рублей в год.

25-летний нападающий подписал соглашение с «Айлендерс» после неудачных переговоров с красно-белыми.

«В прошлом сезоне Цыплаков заработал в «Спартаке» 12 млн рублей. Клуб предлагал ему новый контракт на 25-30 млн рублей.

При этом рыночная цена игрока составляет 65-70 млн – на такую сумму другие команды КХЛ были готовы сделать предложение», – сообщает «Матч ТВ».

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах.

В плей-офф он провел 11 матчей и заработал 4 (2+2) балла.