Агент Цыплакова об уходе игрока в «Айлендерс»: «У Максима даже виза не оформлена. Это вынужденная ситуация – КХЛ надо задуматься. Говорят, что мы рвачи, но есть же рынок»

Агент Максима Цыплакова прокомментировал переход игрока в «Айлендерс».

25-летний форвард подписал контракт с клубом НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком».

– Непонятно пока, нужно ли нас поздравлять. Одно дело – если бы мы хотели с начала сезона переехать в Северную Америку. Другое – так получилось. У нас не было такого решения, что Цыплаков обязательно поедет в НХЛ.

У него даже американская виза не оформлена. Это вынужденная ситуация.

– Из‑за того, что «Спартак» задрал цену на Цыплакова при возможном оффер-шите?

– Да, из‑за этого мы искусственно убраны от возможного квалификационного предложения от другого клуба КХЛ. А со «Спартаком» не нашли общего языка по будущей зарплате. Поэтому Макс принял решение подписать однолетний контракт с «Нью‑Йорк Айлендерс».

– «Спартак» повел себя негибко.

– Есть пункт в регламенте, они ничего не нарушают. Надо КХЛ задуматься. Слава богу, другие клубы лиги так не делают, и у них другое понимание, как нужно вести бизнес.

Иначе все игроки, как в Советском Союзе, проводили бы по 10 лет в одной команде. И тренер был бы одним и тем же, и все смотрели бы один и тот же хоккей. Тогда нынешнее поколение просто отвернулось бы от этого вида спорта в нашей стране.

– Получается, Цыплакова выдавили в Америку?

– Можно и так сказать. Говорят, что мы рвачи, слишком много хотим. Но есть же рынок. Почему когда люди покупают бензин, то не хотят, чтобы им его продали в три раза дешевле? Есть же цена, и она формируется через биржу.

И в хоккее то же самое – на каждого игрока есть своя цена, – сказал агент Александр Черных.