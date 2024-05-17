Агент Цыплакова об уходе игрока в «Айлендерс»: «У Максима даже виза не оформлена. Это вынужденная ситуация – КХЛ надо задуматься. Говорят, что мы рвачи, но есть же рынок»

Теги Спартак Айлендерс КХЛ Александр Черных Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Агент Максима Цыплакова прокомментировал переход игрока в «Айлендерс».

25-летний форвард подписал контракт с клубом НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком». 

– Непонятно пока, нужно ли нас поздравлять. Одно дело – если бы мы хотели с начала сезона переехать в Северную Америку. Другое – так получилось. У нас не было такого решения, что Цыплаков обязательно поедет в НХЛ.

У него даже американская виза не оформлена. Это вынужденная ситуация.

– Из‑за того, что «Спартак» задрал цену на Цыплакова при возможном оффер-шите?

– Да, из‑за этого мы искусственно убраны от возможного квалификационного предложения от другого клуба КХЛ. А со «Спартаком» не нашли общего языка по будущей зарплате. Поэтому Макс принял решение подписать однолетний контракт с «Нью‑Йорк Айлендерс».

– «Спартак» повел себя негибко.

– Есть пункт в регламенте, они ничего не нарушают. Надо КХЛ задуматься. Слава богу, другие клубы лиги так не делают, и у них другое понимание, как нужно вести бизнес.

Иначе все игроки, как в Советском Союзе, проводили бы по 10 лет в одной команде. И тренер был бы одним и тем же, и все смотрели бы один и тот же хоккей. Тогда нынешнее поколение просто отвернулось бы от этого вида спорта в нашей стране.

– Получается, Цыплакова выдавили в Америку?

– Можно и так сказать. Говорят, что мы рвачи, слишком много хотим. Но есть же рынок. Почему когда люди покупают бензин, то не хотят, чтобы им его продали в три раза дешевле? Есть же цена, и она формируется через биржу.

И в хоккее то же самое – на каждого игрока есть своя цена, – сказал агент Александр Черных.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Спартак себя повел именно так как надо, потому что у него 12-ый бюджет и они считают деньги. Если бы были толстосумами - закидали бы деньгами. Как раз и защитились от таких толстосумов.
Да и лиге надо как раз подумать, чтобы защитить от махинаций, которые проводят Ска.
+4
0
+4
Вы рвачи.
+2
0
+2
Если агент так себя ведет, то ничего хорошего Макс в будущем не ждет...а жаль - хороший парень, да и игрок отличный, надо было дальше играть в Спартаке и все было бы хорошо!
+1
0
+1
Как рынок?У Макса первый нормальный сезон на уровне,в плей-офф его не видели-куча удалений и сразу просит контракт большой
+1
0
+1
Почему люди не хотят, чтобы им продали бензин в три раза дешевле? Хотят. Но не могут себе позволить его купить по такой цене, никто не продает.
0
0
0
Ответ jps
Если агент так себя ведет, то ничего хорошего Макс в будущем не ждет...а жаль - хороший парень, да и игрок отличный, надо было дальше играть в Спартаке и все было бы хорошо!
Пусть в НХЛ попробует. Сейчас самый подходящий момент.
И потом не скажет: вот надо было ехать и пробовать.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий