Токкет о «Ванкувере» после 1:5 от «Эдмонтона»: «Задача – забыть эту игру. Впереди 7-й матч. В такой ситуации люди готовы убивать, мы должны быть уверены в себе»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет Хоккей

Рик Токкет высказался о поражении «Ванкувера» в 6-м матче серии с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» перевели противостояние в седьмой матч, обыграв «Кэнакс» дома (5:1, 3-3). 

«Есть небольшое разочарование, но у нас хорошая команда, которая правильно реагирует на такие поражения. Наша задача – забыть эту игру. 

Некоторые парни знают, что им нужно играть лучше. У нас есть часов, чтобы восстановить силы.

Впереди седьмой матч. В такой ситуации люди готовы убивать, и мы должны быть уверены в себе. В том, что проявим себя именно так, как хотим. Мы должны играть так, словно хотим стать героями», – сказал главный тренер «Ванкувера». 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий