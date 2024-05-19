Токкет о «Ванкувере» после 1:5 от «Эдмонтона»: «Задача – забыть эту игру. Впереди 7-й матч. В такой ситуации люди готовы убивать, мы должны быть уверены в себе»

Рик Токкет высказался о поражении «Ванкувера» в 6-м матче серии с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» перевели противостояние в седьмой матч, обыграв «Кэнакс» дома (5:1, 3-3).

«Есть небольшое разочарование, но у нас хорошая команда, которая правильно реагирует на такие поражения. Наша задача – забыть эту игру.

Некоторые парни знают, что им нужно играть лучше. У нас есть часов, чтобы восстановить силы.

Впереди седьмой матч. В такой ситуации люди готовы убивать, и мы должны быть уверены в себе. В том, что проявим себя именно так, как хотим. Мы должны играть так, словно хотим стать героями», – сказал главный тренер « ».