«Ванкувер» нанес 15 бросков в створ в 6-м матче с «Эдмонтоном». Меньше в плей-офф было только в 5 играх в истории клуба
«Ванкувер» нанес 15 бросков в створ в 6-м матче серии с «Эдмонтоном».
«Кэнакс» уступили «Ойлерс» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 3-3). Счет по броскам в створ – 15:27.
В истории «Ванкувера» было только 5 матчей в плей-офф с меньшим числом бросков (при этом в 3 из них команда одержала победы).
Антирекорд (12 бросков в створ) был установлен в третьем матче серии с «Нэшвиллом» (2:1) в первом раунде текущего плей-офф.