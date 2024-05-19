«Ванкувер» нанес 15 бросков в створ в 6-м матче с «Эдмонтоном». Меньше в плей-офф было только в 5 играх в истории клуба

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Ванкувер» нанес 15 бросков в створ в 6-м матче серии с «Эдмонтоном».

«Кэнакс» уступили «Ойлерс» в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:5, 3-3). Счет по броскам в створ – 15:27. 

В истории «Ванкувера» было только 5 матчей в плей-офф с меньшим числом бросков (при этом в 3 из них команда одержала победы).

Антирекорд (12 бросков в створ) был установлен в третьем матче серии с «Нэшвиллом» (2:1) в первом раунде текущего плей-офф. 

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