Ротенберг о Шестеркине: «Я лично много работал с Игорем, инициировал его переход в СКА в свое время. У нас он получил необходимое развитие»

Роман Ротенберг высказался об игре вратаря Игоря Шестеркина.

– Вы сказали, что изучаете все ночные матчи . Какие впечатления у вас от первого раунда? Почему не забил Овечкин?

– Надо понимать, что там происходит внутри « ». Но если смотреть объективно, сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» очень силен. Там очень долго шли к тому, чтобы создать мощный коллектив.

У них есть лидеры – , сильный вратарь Игорь Шестеркин. А ведь мы к этому голкиперу имеем непосредственное отношение. Я лично много работал с Игорем и в свое время инициировал его переход в СКА.

– Это было 10 лет назад.

– Мы тогда спасали «Спартак». И сделали это за счет средств ПАО «Газпром», нашего спонсора. И вот мы спасли «Спартак» и получили сильнейшего на то время молодого вратаря. И у нас Шестеркин получил необходимое развитие, был долго в СКА. Всегда играл в условиях здоровой конкуренции

От нас Игорь поехал на Олимпиаду, где завоевал золото как третий вратарь. Брал Кубок Гагарина как второй вратарь. Помогал в моментах, играл здорово.

И вот теперь Шестеркин – лидер «Рейнджерс», которые очень сильны по всем линиям. Они и на Кубок Стэнли могут замахнуться, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.