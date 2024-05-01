Ротенберг о Шестеркине: «Я лично много работал с Игорем, инициировал его переход в СКА в свое время. У нас он получил необходимое развитие»

Теги СКА Спартак Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Газпром КХЛ Кубок Гагарина Артемий Панарин Роман Ротенберг Игорь Шестеркин Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался об игре вратаря Игоря Шестеркина.

– Вы сказали, что изучаете все ночные матчи НХЛ. Какие впечатления у вас от первого раунда? Почему не забил Овечкин?

– Надо понимать, что там происходит внутри «Вашингтона». Но если смотреть объективно, сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» очень силен. Там очень долго шли к тому, чтобы создать мощный коллектив.

У них есть лидеры – Артемий Панарин, сильный вратарь Игорь Шестеркин. А ведь мы к этому голкиперу имеем непосредственное отношение. Я лично много работал с Игорем и в свое время инициировал его переход в СКА.

– Это было 10 лет назад.

– Мы тогда спасали «Спартак». И сделали это за счет средств ПАО «Газпром», нашего спонсора. И вот мы спасли «Спартак» и получили сильнейшего на то время молодого вратаря. И у нас Шестеркин получил необходимое развитие, был долго в СКА. Всегда играл в условиях здоровой конкуренции

От нас Игорь поехал на Олимпиаду, где завоевал золото как третий вратарь. Брал Кубок Гагарина как второй вратарь. Помогал в моментах, играл здорово.

И вот теперь Шестеркин – лидер «Рейнджерс», которые очень сильны по всем линиям. Они и на Кубок Стэнли могут замахнуться, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.

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37 комментариев
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Да я Третьяка воспитал, тот не даст соврать
+54
-1
+53
В каждом интервью Я Я Я, вот реально как будто ребёнок с комплексом не полноценности
+47
0
+47
Ответ PRICE
В каждом интервью Я Я Я, вот реально как будто ребёнок с комплексом не полноценности
Может так и есть. Старшие родственники большие бизнесы мутят, а Рома в тренера играет
+18
0
+18
Рома-трэнэр и тут присоседился.
+15
0
+15
То что Шестеркин будет топ вратарём нхл было понятно ещё в молодежке Спартака.
+9
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+9
Да,ты ещё и тренер вратарей?!
+9
0
+9
Почему хоккей так популярен в мире? Благодаря нашей системе, я лично приложил к этому руку
)))
+4
0
+4
Лично вот этой вот грудью вскормил. Но из скромности не сказал об этом.
+4
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+4
- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до вас, в 14 веке.
+2
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+2
Шестёркин может замахнуться на Кубок Стэнли, а Ромка может замахнуться разве что на судью.
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Да чего уж там,тренировал. Воспитал и вырастил собственноручно
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Очередной «воспитанник» «системного тренера».
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Ты просто бог!!!
+2
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+2
А ещё он инициировал переход в СКА Никишина, растасткивая звездочек из Спартака :) Виден системный подход Романа!
+1
0
+1
Какой же наглец и лицемер!!!
+1
0
+1
Ответ PRICE
В каждом интервью Я Я Я, вот реально как будто ребёнок с комплексом не полноценности
Почти согласен, но "как будто" здесь очевидно лишне
+1
0
+1
Игорь в пол смотрел , а ты буллиты на камеру забивал, вот и вся работа, Йозе)
+1
0
+1
Он ещё и тренер вратарей, ахах
+1
0
+1
Ответ United
Да я Третьяка воспитал, тот не даст соврать
Да ладно Третьяка, он ещё и Коноваленко воспитывал! Идиот!
+1
0
+1
Ответ Yndestad
Почему хоккей так популярен в мире? Благодаря нашей системе, я лично приложил к этому руку )))
Да это он хоккей вообще придумал)))
0
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0
Ответ Вася Жучкин
Может так и есть. Старшие родственники большие бизнесы мутят, а Рома в тренера играет
Да не, мне кажется его в детстве жестко чуханили сверстники, отсюда такое поведение сейчас)
0
0
0
Ответ Саша Константинов
Макисма?
Обоих
0
0
0
Ответ United
Да я Третьяка воспитал, тот не даст соврать
Макисма?
+3
-3
0
я помню к нам в Бобруйск в составе Спартака МХЛ приезжал 16-летний мальчишка Игорь Шестёркин. Он уже тогда был лучше всех в лиге, где играют куда старшие ребята. И его гол кому-то тоже помню. И никаким Ротенбергом и не пахло, инициировал он... 😆
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Показывал основы игры. Шизик
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Капец ты шаришь, почему ты до сих пор не в НХЛ
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Спасибо Ротенхарью что подарил нам Шестеркина.
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Блин, есть хоть одна новость без Ротенджюса?😉
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Бессовестный.
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Остановите эту бездушную машину юмора!!! Ну нельзя так смеяться!!!
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