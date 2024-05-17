Алексей Шевченко: «Зайцев не будет играть в ЦСКА. В городе, где будет играть Никита, есть река Нева»

Теги ЦСКА СКА возможные переходы Чикаго НХЛ КХЛ Никита Зайцев Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко намекнул, что Никита Зайцев продолжит карьеру в СКА.

«Никита Зайцев не будет играть в ЦСКА», – написал Алексей Шевченко.

«Кажется, я знаю, в каком клубе КХЛ продолжит карьеру Никита Зайцев. Сам он не подтверждает, но у него контракт с «Чикаго» пока. Так что буду говорить намеками.

В городе, где будет играть Никита, есть река Нева. Кто в теме – тот поймет», – добавил журналист.

В сезоне-2023/24 защитник провел 38 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».

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8 комментариев
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Сложная загадка :)
И официальная зарплата будет меньше чем в АХЛ.
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В Нева-де?
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Ответ Саша Константинов
Динамо спб?
бери выше! СКА-Нева!!!
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