Алексей Шевченко: «Зайцев не будет играть в ЦСКА. В городе, где будет играть Никита, есть река Нева»

Алексей Шевченко намекнул, что Никита Зайцев продолжит карьеру в СКА.

«Никита Зайцев не будет играть в ЦСКА», – написал Алексей Шевченко.

«Кажется, я знаю, в каком клубе КХЛ продолжит карьеру Никита Зайцев. Сам он не подтверждает, но у него контракт с «Чикаго» пока. Так что буду говорить намеками.

В городе, где будет играть Никита, есть река Нева. Кто в теме – тот поймет», – добавил журналист.

В сезоне-2023/24 защитник провел 38 матчей за «Чикаго» и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-5».