Ротенберг о турне «России 25»: «Мощнейшая поддержка всей страны вдохновляла на победы. Продолжаем развивать хоккей и доказываем, что сборная жива и важна миллионам болельщиков»

Теги СКА болельщики Газпром Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Владимир Потанин Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги майского турне «России 25».

«Завершен наш тур – это были важные для сборной матчи с серьезными соперниками, и можно гордиться тем, что во всех играх наша команда одержала победы.

Мы старались показывать активный, современный хоккей, как можно больше забивать. 21 шайба в пяти матчах – отличный результат. В таких турне, когда сборная выезжает в регионы страны, в другие страны, особенно важно радовать болельщиков хорошей результативностью.

Хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды – аншлаги в Туле и Омске, мощнейшая поддержка всей страны, это нас вдохновляло на победы. Спасибо нашим соперникам – и Казахстан, и наши друзья-белорусы показали отличный хоккей, нам было очень непросто их обыграть.

Конечно же, огромная благодарность компании Лига Ставок и Юрию Васильевичу Красовскому, без которых этот турнир бы не состоялся. Спасибо Газпрому и Алексею Борисовичу Миллеру, их поддержка сборной бесценна.

Хочу поблагодарить партнеров сборной России компанию Норникель и Владимира Олеговича Потанина, компании Полипласт, BAIC и Henderson – вместе мы продолжаем развивать наш хоккей и доказываем, что российская команда жива и важна миллионам болельщиков.

Всех игроков, тренеров, персонал и болельщиков – с победой! Вперед, Россия!» – написал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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3 комментария
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В Минске арену заполнили на 1/3. И это в Минске на матче сборной!
Все что надо знать про эту серию
+6
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+6
Теперь к телевизору смотреть НХЛ.
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Ответ Al561
В Минске арену заполнили на 1/3. И это в Минске на матче сборной! Все что надо знать про эту серию
Люди знают!))))
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