Ротенберг о турне «России 25»: «Мощнейшая поддержка всей страны вдохновляла на победы. Продолжаем развивать хоккей и доказываем, что сборная жива и важна миллионам болельщиков»

Роман Ротенберг подвел итоги майского турне «России 25».

«Завершен наш тур – это были важные для сборной матчи с серьезными соперниками, и можно гордиться тем, что во всех играх наша команда одержала победы.

Мы старались показывать активный, современный хоккей, как можно больше забивать. 21 шайба в пяти матчах – отличный результат. В таких турне, когда сборная выезжает в регионы страны, в другие страны, особенно важно радовать болельщиков хорошей результативностью.

Хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды – аншлаги в Туле и Омске, мощнейшая поддержка всей страны, это нас вдохновляло на победы. Спасибо нашим соперникам – и , и наши друзья-белорусы показали отличный хоккей, нам было очень непросто их обыграть.

Конечно же, огромная благодарность компании Лига Ставок и Юрию Васильевичу Красовскому, без которых этот турнир бы не состоялся. Спасибо Газпрому и Алексею Борисовичу Миллеру, их поддержка сборной бесценна.

Хочу поблагодарить партнеров сборной России компанию Норникель и Владимира Олеговича Потанина, компании Полипласт, BAIC и Henderson – вместе мы продолжаем развивать наш хоккей и доказываем, что российская команда жива и важна миллионам болельщиков.

Всех игроков, тренеров, персонал и болельщиков – с победой! Вперед, Россия!» – написал главный тренер и «России 25» .