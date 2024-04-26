Ротенберг о чемпионстве «СКА-1946»: «Благодарим «Газпром» и Миллера за то, что можем развивать молодежь. Игроки – наш основной актив»

Роман Ротенберг высказался о премиях для игроков «СКА-1946».

Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии и выиграл Кубок Харламова.

– Когда « » два года назад завоевал , вы для каждого игрока изготовили дорогие чемпионские перстни. Как будет на этот раз?

– Однозначно мы станем придерживаться наших победных традиций. Конечно же, будут перстни для ребят.

Для СКА это очень важная победа. Мы об этом с парнями много говорили. И они молодцы, не дрогнули в решающем матче.

« » – это очень сильная система. А в пятом поединке серии состав «Локо» усилили и . Очень хорошо готовят хоккеистов в Ярославле, и это здорово, когда в нашем хоккее есть такие сильные организации.

Мы стали чемпионами в замечательном дворце, где высочайшего уровня лед. Дышится хорошо, и Ярославль – хоккейный город, здесь великие хоккейные традиции. Очень приятно обыграть такую сильную команду. Конечно же, в честь этой победы мы напечатаем перстни.

– А бывают в МХЛ денежные премии для игроков, по примеру КХЛ, где дают солидные бонусы за Кубок Гагарина?

– Конечно же, надо ребят отметить за победу. Мы должны поблагодарить ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера за возможность того, что мы можем развивать молодежь.

Наш основной актив – это наши игроки. И мы видим, как этот наш самый главный актив бурно развивается.

Мы обсудим тему с «Газпромом», нашим спонсором и акционером. И думаю, мы найдем возможность поощрить ребят, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.