Ротенберг о чемпионстве «СКА-1946»: «Благодарим «Газпром» и Миллера за то, что можем развивать молодежь. Игроки – наш основной актив»

Теги Локомотив СКА Антон Бут Газпром Алексей Миллер КХЛ МХЛ СКА-1946 Локо Кубок Харламова Роман Ротенберг Матч ТВ деньги Дмитрий Симашев Хоккей

Роман Ротенберг высказался о премиях для игроков «СКА-1946».

Клуб победил «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии и выиграл Кубок Харламова.

– Когда «СКА-1946» два года назад завоевал Кубок Харламова, вы для каждого игрока изготовили дорогие чемпионские перстни. Как будет на этот раз?

– Однозначно мы станем придерживаться наших победных традиций. Конечно же, будут перстни для ребят.

Для СКА это очень важная победа. Мы об этом с парнями много говорили. И они молодцы, не дрогнули в решающем матче.

«Локомотив» – это очень сильная система. А в пятом поединке серии состав «Локо» усилили Антон Бут и Дмитрий Симашев. Очень хорошо готовят хоккеистов в Ярославле, и это здорово, когда в нашем хоккее есть такие сильные организации.

Мы стали чемпионами в замечательном дворце, где высочайшего уровня лед. Дышится хорошо, и Ярославль – хоккейный город, здесь великие хоккейные традиции. Очень приятно обыграть такую сильную команду. Конечно же, в честь этой победы мы напечатаем перстни.

– А бывают в МХЛ денежные премии для игроков, по примеру КХЛ, где дают солидные бонусы за Кубок Гагарина?

– Конечно же, надо ребят отметить за победу. Мы должны поблагодарить ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера за возможность того, что мы можем развивать молодежь.

Наш основной актив – это наши игроки. И мы видим, как этот наш самый главный актив бурно развивается.

Мы обсудим тему с «Газпромом», нашим спонсором и акционером. И думаю, мы найдем возможность поощрить ребят, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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23 комментария
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Прошла весна, настало лето,
Спасибо Миллеру за это!
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Ромачка наверно когда даже спать ложится говорит „ благодарю Миллера что я ложусь спать„
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В этом году больше медалей сделали за победу в кубке Харламова, а ведь когда выиграли в прошлый раз Роман Борисович на глазах у всех зрителей отжал последнюю оставшуюся медаль у одного молодого паренька 😂 а так да, актив - игроки 😂. Иванов в Витязе ну и дальше перечислять не буду. Шляпа короче и никакого развития местных игроков. Из местных Герасимюк и Парай были в Ярике в этот раз…..
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Как у него язык еще не отвалился. Весь в мозолях же должен быть.
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Перстни ,мерседесы ,хорошее начало карьеры у деток в газпроме...
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А за свое счастливое детство уже поблагодарил?
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Молодежь –актив, Ротенберг– пассив..
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Ещё даже не середина дня, а уже третье интервью Ротенберга. Уверен, что до вечера 3-4 точно оформит.
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Двойные отсыпьте ребятам из кошелька Миллера
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Ответ Дмитрий Турецкий
Любят эти деятели мамкины примазываться..
Папкины!
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Ответ Ритка
Ромачка наверно когда даже спать ложится говорит „ благодарю Миллера что я ложусь спать„
почему ВВП забыл не хорошо получается. ведь все что они имеют благодаря ему
+2
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Главный развивальщик молодец в стране. Назовите хотя бы одну фамилию кого развили с 7 лет до уровня первой сборной.
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Путина не поблагодарил, странно.
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Глубже Роман, глубже
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0
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Любят эти деятели мамкины примазываться..
+1
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Опять этот пассив вылез
+1
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+1
Ответ #31
В этом году больше медалей сделали за победу в кубке Харламова, а ведь когда выиграли в прошлый раз Роман Борисович на глазах у всех зрителей отжал последнюю оставшуюся медаль у одного молодого паренька 😂 а так да, актив - игроки 😂. Иванов в Витязе ну и дальше перечислять не буду. Шляпа короче и никакого развития местных игроков. Из местных Герасимюк и Парай были в Ярике в этот раз…..
Алексей Егоров - житель В.О. СПб
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Странно, что золотую медаль у Морозова вчера получил не первым! Надо было всем преклонить колено и великого тренера вперёд пропустить!!!!!
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Ответ Don_Krebs
А за свое счастливое детство уже поблагодарил?
Тик он же вроде рассказывал, что детство было тяжёлое, финские хулиганы ему проходу не давали)
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Ответ Василий Батарейкин
Странно, что золотую медаль у Морозова вчера получил не первым! Надо было всем преклонить колено и великого тренера вперёд пропустить!!!!!
Тренер Роман Йозе-Марино Роттенберг приказал Юдину сопровождать его во время прогулок по хоккейным аренам России. И, когда болельщики, хоккеисты и хоккейные тренера встречали его овациями, преданный ветеран шептал ему на ухо: "Вы всего лишь человек, всего лишь человек... человек...".
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интересный товарищ.молодежки и лёд и дворец новый помог.а ска винили новую обстановку .шайбы не так скакают.врунишка
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