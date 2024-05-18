Марченко о слухах про Воронкова в КХЛ: «Больше раздули в прессе, кажется. Тяжело привыкнуть к другой стране, но в какой-то момент он взял себя в руки»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ КХЛ Кирилл Марченко Спорт-Экспресс Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Кирилл Марченко прокомментировал слухи о возвращении Дмитрия Воронкова в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» ведет переговоры с «Коламбусом» о возвращении 23-летнего форварда в Россию.

– В начале сезона ходили слухи, что Чинахов и особенно Воронков сильно скучали по России и хотели домой. Как все было на самом деле, пришлось ли вам их как-то поддерживать и успокаивать?

– Не сказал бы. Это больше раздули в прессе, мне кажется. Конечно, не могу залезть к ним в голову и знать наверняка – может, какие-то моменты и проскальзывали. Насчет Чинаха вообще такого не помню, если честно.

Насчет Ворона небольшие разговоры были, но только на фоне того, что банально тяжело перестроиться и привыкнуть к другой стране. Но в какой-то момент он взял себя в руки и сказал, что все в порядке, поехали дальше. И все сразу забылось.

Большой проблемы в этом точно не было. По крайней мере внутри команды.

– У Воронкова пошел прогресс в английском?

– Пошел. Не скажу, что огромный, но уже что-то понимает и может объяснить. Все как обычно у русских людей в первый год, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.

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3 комментария
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Если Воронков вернётся вдруг в КХЛ - это будет с его стороны просто фееричной глупостью. Человек играет центра в топ 6, выходит в большинстве, прекрасно адаптирован к хоккею НХЛ...
Пусть Дима не страдает ерундой, а идёт дальше. Все у него получится! Уже хорошо получается!
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Возвращение в КХЛ лютый бред журналистов.
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