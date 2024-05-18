Кирилл Марченко о кумирах: «Овечкин, как и у всех российских пацанов, думаю. В 16-17 лет понравился Кросби. Потом Кучеров»

Кирилл Марченко рассказал о кумирах в хоккее.

23-летний форвард провел второй сезон в составе «Коламбуса». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 42 (23+19) очка за 78 матчей при полезности «минус 5».

– В детстве у вас был кумир, на которого хотели быть похожим?

– Да. Думаю, как и у всех российских пацанов – Овечкин. Стиль, голы – мне все в нем нравилось!

Но в 16-17 лет, когда я уже был в МХЛ, понравился Кросби. Потом Кучеров. Но на первом месте, если взять все годы в целом, все-таки Овечкин.

Так что знакомство с ним для меня стало большим событием, – сказал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко.