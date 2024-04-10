Марченко стал лидером «Коламбуса» по голам в этом сезоне – 23. Он обошел Дженнера, не играющего из-за смерти новорожденного сына
Кирилл Марченко возглавил список лучших снайперов «Коламбуса» в этом сезоне.
23-летний форвард сделал дубль в матче против «Тампа-Бэй» (2:5).
На счету Марченко стало 23 заброшенных шайбы в 75 матчах этого сезона.
Он обошел по этому показателю Буна Дженнера, забившего 22 гола за 58 игр, и вышел на первое место в команде.
Дженнер пропускал матчи из-за перелома челюсти. Сейчас капитан «Коламбуса» не играет из-за смерти новорожденного сына.
Срок контракта Марченко с клубом истекает в этом году.