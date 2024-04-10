Марченко стал лидером «Коламбуса» по голам в этом сезоне – 23. Он обошел Дженнера, не играющего из-за смерти новорожденного сына

Теги рейтинги Коламбус НХЛ Бун Дженнер Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко возглавил список лучших снайперов «Коламбуса» в этом сезоне.

23-летний форвард сделал дубль в матче против «Тампа-Бэй» (2:5).

На счету Марченко стало 23 заброшенных шайбы в 75 матчах этого сезона.

Он обошел по этому показателю Буна Дженнера, забившего 22 гола за 58 игр, и вышел на первое место в команде.

Дженнер пропускал матчи из-за перелома челюсти. Сейчас капитан «Коламбуса» не играет из-за смерти новорожденного сына.

Срок контракта Марченко с клубом истекает в этом году.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий