Марченко стал лидером «Коламбуса» по голам в этом сезоне – 23. Он обошел Дженнера, не играющего из-за смерти новорожденного сына

Кирилл Марченко возглавил список лучших снайперов «Коламбуса» в этом сезоне.

23-летний форвард сделал дубль в матче против «Тампа-Бэй» (2:5).

На счету Марченко стало 23 заброшенных шайбы в 75 матчах этого сезона.

Он обошел по этому показателю Буна Дженнера, забившего 22 гола за 58 игр, и вышел на первое место в команде.

Дженнер пропускал матчи из-за перелома челюсти. Сейчас капитан «Коламбуса» не играет из-за смерти новорожденного сына.

Срок контракта Марченко с клубом истекает в этом году.